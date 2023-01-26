• المزارعون يطالبون بإنشاء مصانع للعصائر والمربى بجانب المزارع لتحقيق مزيد من الاستفادة

تشتهر محافظة القليوبية، وتحديدا مركزى شبين القناطر وطوخ، بزراعة الفراولة لخصوبة أرضها، حيث تتم زراعة أجود وأفضل أنواع الفراولة، التى يتم تصديرها وتحقيق عوائد ربحية كبيرة من خلالها.

الفراولة فى القليوبية، بحسب طه عبدالعظيم، صاحب واحدة من أكبر المزارع، أنواع متعددة «فورتونا فستيفال، وفلوريدا، وفريجو، وفريش، وصن سيشن».

ويوضح عبدالعظيم، لـ«الشروق»، أن الفراولة الطازجة يتم حصادها بمنتصف شهر نوفمبر حتى اواخر شهر يناير ويتم تصديرها مبردة، وبداية من منتصف شهر يناير حتى نهاية الموسم تجمد الفراولة داخل محطات التجميع قبل تصديرها للخارج.

وطالب عبدالعظيم، بتدخل الدولة ووزارة الزراعة للحفاظ على المحصول ومواجهة المحتكرين الذين يتسببون فى انخفاض أرباح المزارعين الصغار، حيث يتحكمون بالأسعار ويحددون فى أوقات كثيرة أسعارا لا تتناسب تماما مع تكالف الانتاج، مشيرا إلى أن الاسعار لا تحقق العائد المناسب للمزارعين، مطالبين بإنشاء مصانع للعصائر والمربى بجانب المزارع لتحقيق مزيد من الانتعاش الاقتصادى.

وأوضح عبدالعظيم، أن طريقة زراعة الفراولة تتم بنظام الشتلات، ويتم شراؤها من المحال الخارجية، حيث لا تتوافر فى الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى أن عملية التعقيم مكلفة جدا، حتى الرى مكلف، لأنه يعتمد على أجهزة مخصصة لتحليل المياه ودرجة الملوحة، لافتا إلى أن المزارعين يواجهون مشكلات، منها ارتفاع تكلفة زراعة الفدان، بما لا يتناسب مع ثمن الشراء للشتلات، ثم تجهيز الأرض قبل الزراعة عبر التسميد الطبيعى.

من جانبه قال عبدالنبى الديب، صاحب مزرعة بقرية الدير بمركز طوخ، إن قريتهم تكتسب شهرة عالمية بسبب الفراولة، حيث يتم تصدير محصول الفراولة الذى تنتجه القرية إلى كبرى الأسواق العالمية، حيث يطلق عليها «أم الفراولة»، مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح ما بين 20 و25 طنا.

وطالب الديب المسئولين بالتدخل فى وجود وتوفير شتلات جيدة من قبل مديرية الزراعة حتى لا يتركوهم لأصحاب الشركات والسوق السوداء والتحكم بالأسعار، كما طالب أيضا بإقامة مصانع بالقرب من المزارع.

من جهته، قال محمد جميل مدير عام البساتين بالقليوبية، إن إجمالى المساحة المنزرعة بمحافظة القليوبية نحو 5800 فدان، مشيرا إلى أن أكبر المراكز زراعة هو شبين القناطر بنحو 3121 فدانا، وبعدها مركز طوخ 2380 فدانا.

وتتمتع مصر بقدرات إنتاجية ضخمة من محصول الفراولة، حيث تحتل الترتيب الخامس عالميا فى إنتاجها وتصديرها طازجة، واستحوذت على المركز الأول فى تصدير الفراولة المجمدة خلال آخر ثلاث سنوات، حيث تزرع مصر سنويا نحو 50 ألف فدان فراولة.