تستخدم الكثير من النساء الحناء للرسم على الجسم أو صبغ الشعر، ولكن هناك بعض المخاطر الجسيمة التي تتسبب فيها الحناء، حيث يمكن أن تتسبب في رد فعل تحسسي للبشرة، وفي كثير من الأحيان يمكن أن تتسبب في ترك علامات حروق علي الجلد.

لذلك يجب تجنب استخدام الحناء على الأطفال، ويجب أيضا الإبلاغ عن جميع الآثار الجانبية إلى أخصائي طبي، فيما يلي مجموعة من المعلومات حول أضرار رسم الحناء على الجسم، وكيفية تجنبها، كما نشرها موقع "ويكي هاو".

ليس آمنًا بالضرورة

تلقت إدارة الغذاء والدواء تقارير متعددة من المستهلكين الذين عانوا من آثار جانبية طويلة الأمد وشديدة من تطبيق الحناء للوشم المؤقت، وتشمل الآثار الجانبية على سبيل المثال لا الحصر، الآفات الحمراء التي تظهر على الجلد، وتصبغ الجلد، والبثور، وزيادة الحساسية لأشعة الشمس، والاحمرار، والتندب الدائم.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء أنه يمكن أن تحدث هذه التفاعلات فورًا بعد الحصول على وشم مؤقت باستخدام الحنة الحمراء التقليدية أو "الحناء السوداء، ويمكن أن تحدث ردود الفعل من وشم الحناء المؤقت أيضًا لمدة تصل إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بعد تلقي الوشم.

قراءة ملصقات المنتج بعناية

إذا كنت تشتري الحناء لاستخدامها في المنزل على بشرتك أو شعرك، فتأكد من فحص كل مكون مدرج على الملصق، وتجنب أي إضافات ملونة في صبغات الحناء لاستخدامها على الجلد.

تجنب استخدام الحناء على جميع الأطفال

يمكن أن يكون الأطفال حساسين بشكل خاص للحناء، حيث يتعرض الأطفال المصابون بنقص هيدروجيناز الجلوكوز 6 فوسفات لخطر خاص، لأن وضع الحناء على جلد الأطفال المصابين بهذه الحالة يمكن أن يسبب حالة تهدد الحياة تسمى انحلال الدم.

نصائح لاستخدام الحناء بأمان في المنزل:

- تجنب استخدام "الحناء السوداء" على البشرة أو الشعر: تنتج بعض الشركات المصنعة أحبارًا يتم تسويقها على أنها "حناء سوداء" والتي قد تكون مزيجًا من الحناء التقليدية مكونات إضافية، حيث يخلط الكثيرون الحناء مع صبغة شعر قطران الفحم التي تحتوي على منتجات غير مخصصة للتطبيق على جلد الإنسان.

- استخدم الحناء الحمراء أو التقليدية: تعتبر الحناء الحمراء آمنة بشكل عام عند وضعها على الجلد.

- إجراء اختبار رقعة: قبل استخدام الحناء لصبغ شعرك أو عمل رسم للجسم، يجب التأكد من إجراء اختبار حساسية، وذلك عن طريق وضع كمية صغيرة جدًا من الحناء على رقعة صغيرة من الجلد، والانتظار خمس عشرة دقيقة على الأقل قبل الإزالة، وإذا واجهت أي آثار جانبية ضارة، مثل الاحمرار أو التهيج، فلا يجب استخدام الحناء على بشرتك أو شعرك.

- ارتدي قفازات عند وضع الحنة على بشرتك أو شعرك: يجب التأكد من ارتداء القفازات عند وضع الحنة التقليدية على بشرتك أو شعرك، حيث يمنع هذا الصبغة من شق طريقها إلى الأماكن غير المرغوب فيها

- طلب المساعدة الطبية المتخصصة إذا كنت تعاني من آثار جانبية: إذا واجهت أي آثار جانبية من وشم الحناء أو صبغة الشعر، فيجب طلب العناية الطبية على الفور.