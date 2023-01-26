عروض السيرك تبهر زوار معرض القاهرة للكتاب في أول أيامه

شهدت عروض البرنامج الفني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 54، إقبالا وحفاوة كبيرين من قبل رواد المعرض في أول أيامه.

وانطلقت عروض البرنامج الفني بفقرات من نجوم السيرك القومي والبيت الفني للفنون الشعبية.

وتضمنت العروض العاب الطوق التي شهدت تجاوبا من الحضور والمشاركة في تقديمها. وأعقب ذلك عرض الليلة الكبيرة من أداء فريق المواهب بالأوبرا.

وكان معرض القاهرة الدولي للكتاب قد فتح أبوابه، لاستقبال الجمهور، وزوار المعرض في أول أيامه.

وشهد الساعات الأولى للمعرض، توافد أعداد كبيرة من الجماهير ، لحضور الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يقدمها، إلى جانب اقتناء الكتب والمؤلفات.

ويشهد المعرض اليوم، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ومن بينها افتتاح مؤتمر الملكية الفكرية، وعقد جلساته بقاعة المنارة، ولقاء مع الشيخ ياسين التهامي، ومئوية إنشاء مدرسة تحسين الخطوط المصرية، ولقاءات شعرية، ومناقشات لأهم أعمال الصادرة في 2022، إلى بعض الندوات المتخصصة.

وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتشهد النسخة الحالية تواجد 1047 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً، ومشاركة 53 دولة، منها دول تُشارك لأول مرة، هي المجر، وجمهورية الدومينيكان.