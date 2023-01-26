هجوم يستهدف وزير الصحة البريطاني السابق في مترو أنفاق لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل للاشتباه في اعتدائه على وزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك في مترو أنفاق لندن.

وتردد أن هانكوك لم يصب بأذى في الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء، والذي بدأ في محطة وستمنستر قبل أن يواصل ركوب قطار أنفاق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت الشرطة: "تم اعتقال رجل /61 عاما / للاشتباه في ارتكابه اعتداء وجريمة تتعلق بالنظام العام ولا يزال رهن الاحتجاز".

وذكر المتحدث باسم هانكوك: "كان كل من موظفي هيئة النقل في لندن وشرطة النقل البريطانية رائعين وتم اعتقال الرجل منذ ذلك الحين".

وأضاف: "هذا النوع من السلوك نادر الحدوث" وشدد على "أهمية التوقف عن المعلومات الخاطئة التي لا أساس لها والتي تسبب الكثير من الضرر".

يشار إلى أن هانكوك / 44 عاما / كان وزيرا للصحة أثناء ذروة جائحة فيروس كورونا، وكان شخصية رئيسية في فرض قيود الإغلاق وطرح اللقاحات في أعقاب ذلك.