تحدث شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، أن كرة اليد المصرية تمتلك جيل رائع، مشيرا إلى أن الخسارة أمام السويد في بطولة العالم حدثت في أخر الشوط الأول تحديدًا وكان الفارق وصل إلى 5 أهداف مع نهاية النصف الأول من اللقاء.

وقال العريان في تصريحات تليفزيونية: "مصر تمتلك جيلا مميزا في كرة اليد في كافة المراحل السنية، وخسر المنتخب أمام السويد بسبب عدم التركيز في نهاية الشوط الأول".

وأضاف: "بدأنا الاعتماد على مدربين مصريين في الخماسي الحديث، وتم الاستغناء عن كل الاجانب منذ سنوات، واصبح المدرب المصري مطلوب في كل دول العالم، ونسعى للاستفادة من تجربة كرة اليد الناجحة".

وواصل: "الخماسي الحديث، فيه ألعاب مكلفة ماليا مثل الفروسية والسلاح، وندعم المواهب في كافة المنتخبات المصرية، ومن يثبت جدارته على تمثيل المنتخب يحظى بدعم كبير من الاتحاد، والمنافسة داخليًا أقوى من الخارج".

وتابع العريان: "لا يوجد تفرقة في التعامل بين اللاعبين، وبطولة كأس العالم في مصر خلال شهر مارس، هي بداية التصفيات الأولمبية الحقيقية، وأشكر جميع أعضاء الاتحاد، وأكبر مشكلة تواجهنا هي الجانب المالي، والدعم الأول يكون من الدولة متمثلة في وزارة الرياضة، ونعقد اجتماعات مستمرة مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي".

وأكمل: "تدريبات أحمد الجندي مضاعفة، في الفترة الأخيرة، وهو من أفضل العناصر في الخماسي الحديث، ونسعى لاستغلال كافة الإمكانيات من أجل حصد البطولات، ومصر أصبحت لديها بنية تحتية رائعة في الفترة الأخيرة".

وزاد: " ميزانية الخماسي في انجلترا أكثر من ميزانية كل الألعاب في مصر، وأخر نتيجة عشوائية كانت في لندن 2012، وأعضاء اتحاد السلاح لم يكونوا في الملعب، لم يكن أحد يصدق أن علاء أبو القاسم سيحصد ميدالية وقتها".

وأردف: "لا أريد أن أقدم وعود غير منطقية، بشأن حصد ميداليات أولمبية، لكن لدينا أكثر من عشرين لاعبا قادرين على المنافسة، و14 لاعب ولاعبة قادرون على تحقيق ميداليات في البطولات العالمية أو الأولمبياد، وليس معني ذلك حصدهم جميعًا لميداليات أولمبية، لكن نسعى لتحقيق من 5 إلى 7 ميداليات في باريس".

وأتم: "قانون الرياضة تم التوافق عليه بين اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، مثل المحكمة الرياضية، نحتاج فقط بعض التعديلات على القانون الموجود حاليا، وقمنا بالذهاب لحضور كافة المناقشات المطلوبة".