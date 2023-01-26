العاملون في مجال الصحة ينضمون إلى الإضراب في أيرلندا الشمالية

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من المقرر أن يشارك آلاف العاملين في قطاع الصحة في إضراب في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن المسعفين من بين العاملين المشاركين في الإضراب في جميع أنحاء المنطقة اليوم الخميس.

وينظم الإضراب عاملون في نقابات (نيبسا و يونيسون و يونايت و جي إم بي).

وإضراب اليوم الذي سيستمر لمدة 24 ساعة هو آخر يوم كامل في سلسلة الإضرابات التي تقوم بها نقابات القطاع الصحي، في الوقت الذي تضغط فيه من أجل توظيف آمن وأجور أفضل وبدلات محسنة.

وكان هناك إضراب سابق في الثاني عشر من ديسمبر الماضي.

كما شاركت الكلية الملكية للتمريض في إضراب بشأن الأجور ومستويات التوظيف الآمنة في ديسمبر الماضي.

وقالت آن سبيد، من نقابة يونيسون، إنه في غياب المحادثات، فإن العاملين "ينراجعون ويتقدمون".

وذكرت أنه "وضع مروع عندما تجد النقابات العمالية الراغبة في التفاوض الأبواب مغلقة في وجهها. لذلك من المحتم أن يحدث هذا الإضراب اليوم".

وأضافت سبيد: "لا يمكن للعاملين في مجال الصحة الوقوف مكتوفي الأيدي أو التزام الصمت. ولماذا عليهم أن يفعلوا ذلك؟"

كما انتقدت سبيد وزير شؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية كريس هيتون هاريس، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة تهدف إلى تشجيع الفرص التجارية.

وقالت سبيد إن هيتون-هاريس لديه مسؤوليات في أيرلندا الشمالية.

وأضافت: "لقد حان الوقت لإدراج أولوياته في معالجة الأزمة في خدماتنا الصحية. إن تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم وتحقيق العدالة في الأجور لا يقل أهمية عن التجارة".

كما يتوقع أعضاؤنا جهودا مشتركة من جميع الأحزاب السياسية لإنهاء هذا المأزق ".

وقالت خدمة الإسعاف في أيرلندا الشمالية، في بيان، إنها تعاونت مع ممثلي النقابات العمالية لتحديد الخدمات والأدوار التي سيتم إعفاؤها من الإضراب لضمان استمرار الاستجابة للمرضى ذوي الحالات الأكثر حرجا.