جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد عملية جنين

أمر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الخميس، برفع "مستوى التأهب" لدى عناصره، بعد العملية العسكرية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال جيش الاحتلال في بيان: "أنهى رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي جلسة لتقييم الوضع العملياتي بمشاركة رئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة الاستخبارات وقائد المنطقة الوسطى ومنسق أعمال الحكومة في المناطق بالإضافة إلى مندوبين عن جهاز الشاباك".



وأضاف: "خلال الجلسة عُرض تلخيص أولي لنشاط القوات صباح اليوم في جنين لإحباط خلية كانت تهم بالتخطيط لهجمات فورية ضد مواطنين وأفراد قوات الأمن"، على حد زعمه.



وتابع: "أوعز رئيس الأركان برفع حالة التأهب ومواصلة النشاطات لإحباط الهجمات وفق الحاجة".



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 9 فلسطينيين بينهم مسنة، وإصابة 20 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة، خلال الاقتحام الإسرائيلي الذي استمر لعدة ساعات للمخيم.



ووفق مراقبين فلسطينيين يعد اقتحام مخيم جنين اليوم، الأكبر منذ تكثيف جيش الاحتلال اقتحاماته شبه اليومية لمدن وقرى فلسطينية في الضفة منذ أشهر.​​​​​​​



من جهته، طالب وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، الجيش بالاستعداد لمواجهة التطورات المحتملة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان: "أكمل وزير الدفاع يوآف جالانت تقييمًا للوضع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومدير جهاز الأمن العام ومسؤولين إضافيين في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية".



وأضافت: "تم إطلاع الوزير على الوضع الأمني ​​في مختلف الساحات وأمر الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية بزيادة الاستعداد لمواجهة التطورات المحتملة".