وزيرة التضامن ونظيرها التونسي يبحثان تجارب البلدين في المجال الاجتماعي

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بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ووزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي تجارب البلدين في المجال الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، اليوم الخميس، حول المشاركة في أعمال الدورة (42) لمجلــس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وأعربت نيفين القباج عن رغبتها في الاطلاع عن كثب على التجربة التونسية في مجال النهوض الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي.

وفي سياق آخر، بحث مالك الزاهي مع نظيره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني محمد سعيد الزعوري سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين في المجال الاجتماعي.

وأشار الزعوري إلى التجربة التونسية في مجال الحماية الاجتماعية وضرورة مراعاتها على الصعيد العربي.