نيبال: إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة إلى سنغافورة لتحليله

أعلنت هيئة الطيران المدني في نيبال، اليوم الخميس، إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة، التي تحطمت، الأسبوع الماضي، بالقرب من مدينة بوخارا، إلى سنغافورة؛ لتحليله وتحديد سبب الحادث، الذي أودى بحياة 72 شخصا كانوا على متنها.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، عن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني راجندرا كومار ك.س، قوله "إنه سيتم فحص كل من مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة من قبل خبراء في مكتب تحقيقات سلامة النقل في سنغافورة".

وأضاف "تم في البداية اقتراح نقل الصندوق الأسود إلى فرنسا، حيث تم تصنيع الطائرة، لكن السلطات النيبالية تخطط الآن لإرسال المسجلات إلى سنغافورة".

يشار إلى أن الطائرة كانت في رحلة من كاتمندو إلى مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها، وكان على متنها 72 شخصا من بينهم 3 رضع و3 أطفال (68 راكبا من بينهم 15 أجنبيا و4 من أفراد الطاقم).