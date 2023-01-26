 إيحاءات منافية للآداب.. تفاصيل ضبط صاحبة فيديوهات يوميات أنوش - بوابة الشروق
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إيحاءات منافية للآداب.. تفاصيل ضبط صاحبة فيديوهات يوميات أنوش

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 5:22 م | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 5:25 م
كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل القبض على سيدة بالقاهرة؛ لقيامها ببث مقاطع فيديو تتضمن إيماءات وإشارات منافية للآداب العامة، والمعروفة ب"يوميات أنوش".

وذكرت الداخلية في بيان اليوم، أن الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية تتضمن قيام إحدى السيدات بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة.

وبالفحص، أمكن تحديد المذكورة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

استهدفت الأجهزة الأمنية المتهمة وتمكنت من ضبطها، وبحوزتها (2 هاتف محمول به مقاطع فيديو وصور تؤكد نشاطها الآثم، وجهاز لاب توب، و2 راوتر، و3 كارت فيزا، و2 استاند تصوير، ودائرة إضاءة).

وبمواجهة المتهمة، أقرت ببثها تلك المقاطع، ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة؛ لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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