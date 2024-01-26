الإصابة تحرم بايرن من أوباميكانو ولايمر وكيميتش

يفتقد بايرن ميونخ جهود دايوت أوباميكانو وكونراد لايمر وجوشوا كيميتش في الفترة الحالية، عقب تعرض الثلاثي للإصابة في المباراة التي فاز بها الفريق البافاري 1 / صفر على ضيفه يونيون برلين، أول أمس الأربعاء، بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وأعلن بايرن اليوم الجمعة أن المدافع أوباميكانو أصيب بتمزق في أوتار الركبة اليسرى، وأصيب لايمر، الذي لعب في معظم المباريات بمركز الظهير الأيمن، بتمزق في عضلة الساق اليسرى، في حين يغيب كيميتش عن الملاعب بسبب إصابة في كتفه الأيسر، لكنه لن يحتاج لجراحة.

وبناء على ذلك، من المقرر أن يغيب الثلاثي عن مباراة الفريق أمام أوجسبورج بالدوري الألماني غدا السبت.

وقال توماس توخيل، مدرب بايرن في مؤتمر صحفي اليوم: "الأمر يستغرق أسابيع فيما يتعلق بأوباميكانو ولايمر. الأمر مؤلم. يتعين علينا أن نحاول تعويضهما".

وأضاف توخيل: "يجب تثبيت كتف كيميش، وبعد ذلك سنتعامل مع الأمور أسبوعا تلو الآخر. من الصعب تحديد فترة محددة لعودته".

ويعاني بايرن أيضا من غياب الكوري الجنوبي كيم مين جاي والمغربي نصير مزراوي، اللذين يلعبان في بطولتي كأس الأمم الآسيوية وكأس الأمم الأفريقية على الترتيب، لكن توخيل شدد على أن النادي "لن يضطر بسبب الإصابات" إلى التعاقد مع لاعبين جدد خلال الوقت المتبقي من فترة الانتقالات الشتوية.

وقال توخيل: "نواجه أمورا منطقية بالنسبة لنا. لدينا ثقة في نقاط قوتنا وفي اللاعبين لدينا. نأمل أن يعود مين جاي ومزراوي من بطولتيهما دون إصابات".

وذكرت تقارير إخبارية أن بايرن يحاول التعاقد مع المدافع ساشا بوي، لاعب جالطة سراي التركي، الذي يطلب الحصول على ما لا يقل عن 30 مليون يورو (6ر32 مليون دولار) لرحيل اللاعب الفرنسي /23 عاما/.

وبحسب تقارير أخرى، فإن النادي التركي رفض عرضا بقيمة 15 مليون يورو من بايرن.