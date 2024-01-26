سليمان : سيتم التجديد لعواد وصبحي

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أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن استقرار ناديه على تجديد عقد الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي حراسة مرمى الفريق.

وينتهي عقد ثنائي حراسة المرمى بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم التوقيع لأي نادي خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق إيقاف محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد أبو الفتوح على خلفية خروج الثلاثي من معسكر مباراة الزمالك وزد في الدوري المحلي والتي خسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وعاد الزمالك وأعلن تجديد عقد فتوح وأصدر اللاعب بيان أعتذار لجماهير الأبيض ومجلس الإدارة.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية :" تم الاستقرار على تجديد عقد ثنائي حراسة المرمى عواد وصبحي ".

وأضاف :" لدينا قوام فريق علينا أن نحافظ عليه وسنفكر بعدها في الصفقات الجديدة".

وأوضح :" صفقات الزمالك الجديدة ؟ .. كل الملفات أمام مجلس الإدارة .. وسيتم الإعلان عن الصفقات والمدير الفني في الوقت المناسب".

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن في وقت سابق إنهاء أزمة إيقاف القيد.