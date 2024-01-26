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قريبا.. إليسا تتعاون مع مروان خوري في «كله وهم»

مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 11:03 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 11:03 م

طرحت الصفحة الرسمية لشركة روتانا، البرومو الرسمي لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «كله وهم»، وتتعاون فيها مع الفنان مروان خوري، ومن المقرر أن تطرح قريبا.

وكشفت الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرا عن تفاصيل معاناتها مع مرض السرطان، وكيف تعافت منه، إلى جانب بدايتها في الغناء ونشاتها وأسرار اعتزالها، من خلال فيلمها الوثائقي «لا بأس - It’s Ok»، وهو فيلم يستعرض جوانب من حيتها ويعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية من ثلاث حلقات.

وأكدت إليسا أنها لا تمانع في الزواج والتبنى، في حالة موافقة الشخص الذى سيختاره قلبها في أحد الأيام، وذلك بعد أن قابلت «سميرة» التي تعد بالنسبة لها أمها الروحية في دير بعيد عن مدرستها، وطلبت منها الثانية أن تتزوج، إلا أن إليسا أخبرتها أن الحب وجع قلب، وأنها حاولت كثيرا.

وأشارت «سميرة» إلى أنها تصلى يوميا من أجل إليسا، وتتمنى لها الزواج والنجاح، بعد أن جمعتهم لحظات عاطفية بكى فيها الاثنان، كما كشفت أنها لديها صبية مثل ابنتها، قريبة منها ومن قلبها، وتشعر إليسا أنها ابنتها، وبابتسامة رضا أكدت اليسا أنه من الطبيعي ألا تحصل على كل شيء.

 

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