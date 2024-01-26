 أصالة عن أغنية صندوق: نقّيتها كهديّة لروحي - بوابة الشروق
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أصالة عن أغنية صندوق: نقّيتها كهديّة لروحي

مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 11:01 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 11:01 م

أعربت المطربة أصالة نصري، عن سعادتها بأغنية «صندوق» التي طرحتها مؤخرا، ولاقت قبول عدد كبير من الجمهور.

وقالت أصالة عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، الجمعة: « نقّيت الأغنية كهديّه لروحي اللي بحاول بشتّى الطرق داريها وطبطب عليها عشان توصلكم مثل ما بدي تكون تعين وتفرّح وتطبطب».

وأضافت: «سوريا بصوتي موجودة، بلغتي باقية، والأغنية من كتر ما حبيتها غنّيتها مرات ومرات ومن استوديوهات ببلاد مختلفة وكلّ مرّه كنت أغنّيها بطريقة ولمّا سألت حالي على صوتي أدوّر وعرفت بدّي يكون مجروح بس فيه كتير أمل ما فيه يأس قد مافيه صبر مش مخذول من ناس قدّ ماكتار أنصفوه فيه طفوله قدّ مافيه نضج وبكلّ المشاعر غنّيت صندوق».

 

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