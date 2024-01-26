القيادة العليا للحزب الحاكم في جنوب إفريقيا تدرس الانفصال عن زعيمها السابق زوما

من المقرر أن تدرس القيادة العليا في الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا، فيما إذا كان يتعين عليها أن تنفصل عن زعيمها السابق، جاكوب زوما، وذك في اجتماع يستمر ثلاثة أيام، بداية من اليوم الجمعة، وهي خطوة قد تفقدها جزءا من قاعدة دعمها، فيما تستعد لخوض أصعب انتخابات تواجهها حتى الآن.

وكان زوما (81 عاما) قد انشق عن حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الشهر الماضي، عندما أعلن أنه سيشن حملة لصالح حزب "أومكونتو وي سيزوي"، الذي شكل حديثا، رغم أنه أصر على أن يبقى عضوا في حزب المؤتمر، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وقال جوين راموكجوبا، أمين الخزانة العام للحزب، في مقابلة أمس الخميس، قبل اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب: "قضية رئيسنا السابق واحدة من القضايا المؤلمة ، التي تواجه المنظمة".

وأضاف: "نستمع إلى ما يحدث تحديدا ونحلله ونقيمه ونحقق فيه. ستتحدث اللجنة الوطنية للانتخابات حول هذا الأمر، بعد اجتماعنا الرسمي".

يذكر أن زوما حكم جنوب أفريقيا لنحو تسع سنوات، من خلال سلسلة من الفضائح، قبل أن يجبره حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" على الاستقالة في عام 2018