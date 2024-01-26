رئيس لاتفيا يتوقع توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق الأسبوع المقبل بشأن مساعدات أوكرانيا

ذكر رئيس لاتفيا، ادجارز رينكفيتش، أن زعماء الاتحاد الاوروبي في سبيلهم للتوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل بشأن تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة حوالي 50 ملياريورو(1ر54 مليار دولار).

وأضاف رئيس لاتقيا أن اتفاق كييف سيشمل اتفاق جميع الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، أو "آلية مختلفة"، حال عدم التوصل إلى إجماع، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وكانت المجر حالت دون تقديم المساعدات خلال اجتماع عقد في بروكسل الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة في الأول من فبراير المقبل لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق.

وقال رئيس لاتفيا في مقابلة بالعاصمة "ريجا"، اليوم الجمعة "هناك شيئ واحد واضح للغاية- تحتاج أوكرانيا إلى تلك الأموال، يجب أن تحصل اوكرانيا على هذه الأموال ويجب على الاتحاد الأوروبي تقديمها".

وفي حين أعرب الرئيس عن أمله في احتمال التوصل إلى إجماع بين الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، إلا أنه أشار إلى مقترحات أخرى تشمل آلية مراجعة لتقديم الأموال على دفعات، وهو خيار "يمكن التفاوض بشأنه".