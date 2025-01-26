حركة الجهاد الإسلامي: صمود الفلسطينيين منع الاحتلال من تحقيق أهدافه وأولها التهجير

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن صمود الشعب الفلسطيني منع الاحتلال من تحقيق أهدافه وفي مقدمتها التهجير.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الشعب الفلسطيني وضع ملف التهجير وراء ظهره.

وأوضح أن الحياة في غزة صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه حتى لو خرج البعض ولو وصل العدد لنصف مليون مواطن لظل أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، وهو ما لا يحل غرور إسرائيل.

وتابع: «ونحن أمام هذه الإنسانية التي نزلت فجأة أمام الإدارة الأمريكية، نقول إنه إذا كان لابد من التهجير فديارنا وأهلنا موجودة في أراضي 1948»، في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية في الأساس التي تقوم عليها إسرائيل حاليا.



ولفت إلى أن إسرائيل فشلت في فرض شروطها على المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن وجود الأسرى في يد المقاومة ورقة قوية لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد بأن نحو 80% من الإسرائيليين يريدون صفقة كاملة رغم محاولات حكومة بنيامين نتنياهو لعرقلة تنفيذ الاتفاق، معقبا: «طالما الضباط والجنود الأسرى في يد المقاومة، فلن يتوقف الاتفاق عند المرحلة الأولى».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث عما سماه تطهير غزة، وقال إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقال للصحفيين على متن طائرة «إير فورس وان» الرئاسية: «نتحدث عن 1.5 مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها. كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحدث أمر ما».

وأفاد ترامب بأن نقل سكان غزة يمكن أن يكون «مؤقتا أو طويل الأجل»، مضيفا: «إنها مكان مدمر حرفيا الآن، كل شيء مدمر والناس يموتون هناك».

وتابع: «لذا، أفضّل التواصل مع عدد من البلدان العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام».

وتعهّدت إدارة ترامب الجديدة بتقديم «دعم ثابت» لإسرائيل من دون عرض تفاصيل سياستها في الشرق الأوسط.