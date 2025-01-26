وزارة المالية توضح حقيقة القرض الجديد من بنك الإمارات دبي الوطني

ردت الدكتورة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، على الجدل المثار حول قرض قيمته مليارا دولار لمصر، وذلك على خلفية تناقض بيان بنك الإمارات دبي الوطني بالإعلان عن القرض، ونفي وزارة المالية حصولها على أي تسهيلات ائتمانية جديدة.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»: «حصلنا على القرض في منتصف شهر ديسمبر 2024، بعد أن سددنا قرضا آخر كنا قد حصلنا عليه في نوفمبر 2021 مدته 3 سنوات بقيمة 3 مليارات، وتم سداده في نوفمبر، ثم أخذنا قرضا ثانيا في منتصف ديسمبر الماضي بـ2 مليار دولار، ووافق عليه البرلمان».

وأضافت أن: «الإعلان جاء متأخرًا من البنك، لربما بسبب اتخاذ الإجراءات والترجمة؛ لكن الإفصاح كان في ديسمبر الماضي سواء من جانبنا أو من جانبهم، وبيان البنك الذي خرج باللغة العربية أمس وتسبب في بعض اللبس».

وأوضحت أن «القرض يتكون من مليار دولار تمويل إسلامي والمليار الثاني قرض تقليدي من عدة بنوك إقليمية ودولية»، مضيفة أن القرض يستخدم لتمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة لسلع أساسية بالعملة الأجنبية مثل القمح والأدوية ومستلزمات طبية.

وبشأن موعد صرف الشريحة الجديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار و200 مليون دولار، المقرر لها في يناير، قالت: «إن شاء الله ستكون هناك أخبار جيدة قريبًا».

وأوضحت أن التسهيلات الائتمانية بقيمة 20 مليار جنيه المقدمة لمصر للطيران؛ هي قرض قديم من عهد الوزير السابق، وتأتي لدعم الشركة الوطنية في شراء طائرات وغيرها من الاحتياجات، على أن يتم سداده لاحقًا.

ونوهت أن إجراءات تعيين مستشاري طرح بنوك الاستثمار للشركات التي ستتخارج منها الدولة لا تزال جارية.