رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر السودانية

أدانت رابطة العالَم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها اليوم الأحد، بأشد العبارات، استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وندد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيانٍ له اليوم الأحد "هذا الاستهداف الغادر، الذي يمثِّل انتهاكا لكلّ القِيَم والأعراف الدينيّة والإنسانيّة، ونكوصا عما تمَّ الاتفاق عليه في "إعلان جدة"، بشأن توفير الحماية للمدنيِّين.

وأعرب عن تضامُن الرابطة مع الشعب السوداني العزيز في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها.

وأتى هذا البيان بعدما أدى هجوم بطائرة مسيرة على مستشفى الفاشر إلى مقتل 70 شخصا، وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.

وأعلن حاكم دارفور ميني مناوي على منصة "إكس"، مساء أمس السبت، أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت قسم الطوارئ بالمستشفى الواقع في عاصمة ولاية شمال دارفور، ما تسبب في مقتل مرضى بينهم نساء وأطفال.

من جهته، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية والعاملين فيها في السودان.

وقال في منشور على منصة "إكس" بعد الهجوم: "باعتباره المستشفى الوحيد العامل في الفاشر، يوفر المستشفى التخصصي للنساء والتوليد السعودي خدمات تشمل أمراض النساء والتوليد والباطنة والجراحة وطب الأطفال إلى جانب مركز للتغذية العلاجية".