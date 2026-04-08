أليو سيسيه يعلن رحيله رسميًا عن تدريب منتخب ليبيا

أعلن أليو سيسيه رحيله رسميًا عن تدريب منتخب ليبيا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، مساء اليوم الأربعاء.

وكتب سيسيه: “كان شهر مارس الماضي استثنائيًا بالنسبة لي، حيث شهد آخر تجمع لي كمدرب للمنتخب الليبي”، مؤكدًا أن تجربته مع الفريق كانت ثرية على المستويين المهني والشخصي.

وأضاف المدرب السنغالي: “إلى الطاقم الفني واللاعبين، رغم الصعوبات التي واجهتنا، فإنني فخور بالعمل الذي قدمناه معًا وبالنتائج التي حققناها، وأؤمن بقدرات هذا الفريق على مواصلة التقدم”.

وحرص سيسيه على توجيه رسالة لجماهير الكرة الليبية، قائلًا: “أشكركم على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير، لن أنساكم أبدًا، وأتمنى لكم التوفيق، وأثق أن فرسان المتوسط سيواصلون الاعتماد عليكم”.

يُذكر أن أليو سيسيه تولى تدريب منتخب ليبيا في مارس 2025 خلفًا لـ ناصر الحضيري، قبل أن يعلن رحيله رغم استمرار عقده حتى يونيو 2027.