 العين الإماراتي يجدد عقد مدربه حتى 2028

أعلن نادي العين تجديد عقد المدير الفني فلاديمير إيفيتش لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي 2027-2028، في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو تحقيق الاستقرار الفني وتعزيز تنافسية الفريق في مختلف البطولات.

ويضم الفريق ضمن صفوفه المدافع الدولي رامي ربيعة، الذي يواصل مشاركاته الأساسية مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وعلى صعيد المنافسات، حقق العين فوزًا مهمًا على عجمان بهدفين دون رد، في إطار الجولة 21 من الدوري الإماراتي. وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة السادسة، قبل أن يعزز لابا كودجو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد تمريرة حاسمة من مارسيل راتنيك.

ورفع العين رصيده إلى 53 نقطة، ليواصل صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، في ظل صراع قوي على لقب الدوري، بينما شارك رامي ربيعة أساسيًا وقدم أداءً مميزًا على مدار اللقاء.