ضبط طالبة بالثانوية العامة وشقيقها بتهمة قتل طفلة وسرقة هاتفها بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على طالبة بالصف الثاني الثانوي العام وشقيقها؛ لاتهامهما بقتل الطفلة "مريم صابر"، 14 عامًا، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، وسرقة هاتفها المحمول.

وتبين من التحريات، التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، أن المتهمين "سلمى. م"، 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي العام، وشقيقها "عبدالله"، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ارتكبا جريمتهما بأن استدرجا المجني عليها (جارتهما) إلى داخل المنزل، ثم خنقاها بقصد سرقة هاتفها المحمول وقرطها الذهبي.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين تركا الجثمان داخل المنزل بعد فشل محاولتهما التخلص منه لإخفاء معالم الجريمة وإبعاد الشبهة عنهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.