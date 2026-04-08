إحالة دعوى عصام صاصا بتهمة سرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب لرأي الخبير

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشارة حسناء شعبان، إحالة دعوى التعدي على الملكية الفكرية وسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب، للمحلن وائل محمد، لرأي الخبير، وأجلت القضية لجلسة 4 مايو المقبل.

وأحالت النيابة العامة صاصا للمحاكمة الجنائية أمام المحكم الاقتصادية، على خلفية اتهامه بسرقة لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي" وإذاعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان المحامي سامح قناوي قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا، اتهمه فيه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بموكله، الملحن وائل محمد.

وأوضح قناوي في بلاغه أن المطرب المشكو في حقه استغل لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي" للمطربة شيرين عبد الوهاب، وهو من إبداع موكله، وذلك في مهرجان بعنوان "كله في حالة طوارئ"، دون الحصول على إذن أو تصريح مسبق.