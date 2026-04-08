 وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أبريل 2026 7:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟


النتـائـج تصويت

وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة


نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 5:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 5:53 م

قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن الوزير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، التقى اليوم الأربعاء الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

وأضافت في بيان، أن اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشارت إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، واستعراض تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وبحث أطر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن الوزير الكويتي مأدبة غداء على شرف الدكتور بدر عبدالعاطي والوفد المرافق له.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك