وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة

قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن الوزير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، التقى اليوم الأربعاء الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

وأضافت في بيان، أن اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



وأشارت إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، واستعراض تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وبحث أطر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن الوزير الكويتي مأدبة غداء على شرف الدكتور بدر عبدالعاطي والوفد المرافق له.



