أبو الغيط يدين اعتداءات إسرائيل على لبنان ويتهمها بالسعي لتخريب الهدنة

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية وغير المسبوقة على لبنان، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء في انتهاك سافر وخرق خطير لكل القوانين الدولية.

واتهم الأمين العام إسرائيل بالسعي الحثيث من أجل تخريب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية جمال رشدي، أنه في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا حثيثة لنزع فتيل الحرب وتتطلع المنطقة لتهدئة تفضي إلى تسوية الصراع الدائر بشكل مستدام، تواصل إسرائيل دورها المعرقل لأية تفاهمات يمكن أن تسهم في استعادة الاستقرار في المنطقة بسياستها الممنهجة والمفضوحة لإشعال الوضع عبر بوابة لبنان وربما الإطاحة بأي جهد يصب في مصلحة استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد المتحدث دعوة الجامعة العربية، بموجب الإعلان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في 29 مارس الماضي، للدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المدانة على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدا تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.