ترامب: سكان جرينلاند يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتوقع أن تنضم جزيرة جرينلاند طواعية إلى الولايات المتحدة.

ونقل صحفيون مرافقون للرئيس الأمريكي على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، عن ترامب قوله، إنه يظن أن جرينلاند، التابعة رسميًا للدنمارك، ستتفق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن سكان الجزيرة، البالغ عددهم نحو 55 ألف نسمة، يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أنه ليس على يقين بشأن أحقية الدنمارك بالجزيرة، لافتا إلى أن عدم سماح الدنمارك بإبرام أي اتفاق بين جرينلاند والولايات المتحدة سيكون بمثابة عمل غير ودي للغاية.

وكان رئيس حكومة جرينلاند، ميوت بي إجيدي، قد صرّح قبل أيام قليلة بأن مستقبل جرينلاند سيقرره سكانها فقط، وليس أي أطراف أخرى، وهو ما أكدته أيضًا رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن.

وتتمتع جرينلاند بحكم ذاتي واسع، لكنها تعد رسميًا جزءًا من مملكة الدنمارك. وأثارت الجزيرة التي تعد الأكبر في العالم وتتمتع بموقع جغرافي مهم في القطب الشمالي، اهتمام ترامب بشكل كبير، حيث عبّر عن طموحه في السيطرة عليها مرارًا باستخدام تعبيرات حادة. ولم يستبعد ترامب اللجوء إلى استخدام وسائل عسكرية أو اقتصادية لتحقيق ذلك.

وأعاد ترامب تبرير اهتمامه بجرينلاند بقوله إن الأمر يتعلق بحماية العالم الحر، معتبرًا أن الولايات المتحدة قادرة على ضمان الحرية، ونوه إلى وجود سفن روسية وصينية في المنطقة في الوقت الحالي، معتبرًا أن ذلك يعد وضعا غير جيد.