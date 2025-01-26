الأهلي يعلن إصابة ياسر إبراهيم في العضلة الخلفية

أعلن النادي الأهلي، إصابة لاعبه ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، على مستوى العضلة الخلفية، والتي منعته من استكمال المباراة ضد بيراميدز في الدوري.

وكتب الأهلي عبر موقعه الرسمي: «اشتكى ياسر إبراهين من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الأهلي وبيراميدز، وغادر المباراة في الشوط الثاني».

ولم يحدد الأهلي حجم الإصابة ولا مدة الغياب، حيث من المنتظر أن يخضع اللاعب لفحص طبي غدًا، الإثنين، لتحديد درجة الإصابة ومدة الغياب المتوقعة للتعافي.

وتعادل الأهلي أمام بيراميدز 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا التعادل، حافظ بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، كما رفع الأهلي رصيده للنقطة 20 في المركز الثاني.