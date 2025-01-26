لوكاشينكو يدعو أوروبا للانفصال أمنيا عن الولايات المتحدة

تحدث رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بإسهاب خلال مؤتمر صحفي استمر ساعتين في يوم الانتخابات، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومخاوف بيلاروس من احتمال ضمها من قبل روسيا، والعلاقات الأوروبية مع واشنطن.

وقال لوكاشينكو عن أوروبا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مينسك بعد الإدلاء بصوته: "يجب عليها الانفصال عن حاملة الطائرات الأمريكية"، مشيرا إلى كيفية ضغط ترامب على أوروبا لتحمل المزيد من المسئولية عن أمنها الخاص.

وأضاف: "أنتم (الأوروبيون) تلتفون كالثعابين بحثا عن مخرج". وأوضح لوكاشينكو، الذي تجمعه علاقات وثيقة مع موسكو، أن الأفضل لأوروبا هو تشكيل تحالف مع روسيا.

وصف لوكاشينكو ترامب بأنه "فنان عظيم وممثل واستعراضي"، لكنه أشار إلى أنه لا يتوقع أن تأتي فترة ولاية ترامب الثانية بأي تغييرات لبيلاروس.

وسعى لوكاشينكو لتخفيف المخاوف بأن روسيا يمكن أن تضم بلاده بشكل كامل، قائلا خلال ظهوره الذي استمر ساعتين إنه يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "كيف سنعيش، وكيف سنعمل معا".

وأضاف: "لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل يفضي إلى توحيدنا في دولة واحدة".

وقال لوكاشينكو، الذي استمر حكمه 30 عاما، إنه لم يكن يرغب في الواقع الترشح للرئاسة. وشدد: "لم أكن أريد أن أتنافس في هذه الانتخابات، لا أريد ذلك".

وبعد انتخابات 2020، التي شابتها اتهامات بتزوير واسع النطاق، كادت الاحتجاجات الجماهيرية أن تطيح بلوكاشينكو من منصبه. لكنه احتفظ بالسلطة من خلال استخدام القوة ودعم موسكو.