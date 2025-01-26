ترامب يكشف عن وجهته في أول زيارة خارجية له بعد عودته للرئاسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن زيارته الخارجية الأولى بعد عودته إلى البيت الأبيض قد تكون للسعودية أو المملكة المتحدة.



وردا على سؤال حول أول رحلة دولية له؟

أوضح ترامب في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" في رحلة له من لاس فيغاس إلى ميامي، أن وجهته الخارجية الأولى "قد تكون المملكة العربية السعودية أو قد تكون المملكة المتحدة، التقليد المتبع للرؤساء الأمريكيين بزيارة بريطانيا أولا".

وأضاف "في المرة الأخيرة ذهبت فيها إلى المملكة العربية السعودية لأنها وافقت على شراء بضائع أمريكية بقيمة 450 مليار دولار.

وردا على سؤال إذا ذهب إلى المملكة المتحدة، هل سيتوافق مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر؟

أجاب ترامب: "نعم، لقد التقيت به ثلاث مرات بالفعل. لقد جاء لرؤيتي مرتين، لدي مكالمة هاتفية معه خلال الـ 24 ساعة القادمة. أنا أتفق معه جيدا".

وتابع الرئيس الأمريكي "إنه ليبرالي، وهو ما يختلف قليلا عني، لكنني أعتقد أنه شخص جيد جدا. أعتقد أنه قام بعمل جيد جدا حتى الآن. لقد مثل بلاده من حيث فلسفته.

وقال: "قد لا أتفق مع فلسفته لكن لدي علاقة جيدة جدا معه، لقد رأيته مرتين، وتناولت العشاء معه في برج "ترامب"، كما تعلمون على الأرجح".

وحول سؤال إذا كان قد ناقش تطبيع العلاقات مع السعودية خلال المكالمة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟

أوضح الرئيس الأمريكي: "لا، لقد ناقشت خفض أسعار النفط حتى تتوقف الحرب، ولم يكن ينبغي لجو بايدن أن يسمح لها بالارتفاع إلى هذا المستوى.

وأضاف "عندما سمح بايدن لها بالارتفاع إلى هذا المستوى، كان يحث روسيا التي تبيع النفط على الدخول في حرب".