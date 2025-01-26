القومي للاتصالات يوضح أسباب سرعة نفاد باقات الإنترنت

رد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على شكاوى المستخدمين من سرعة نفاد باقات الإنترنت الأرضي والموبايل.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» إلى تنفيذ وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات خطة كبيرة لزيادة كفاءة الشبكة خلال السنوات الماضية؛ شهدت زيادة متوسط سرعة الإنترنت من 5 ميجا في 2019 إلى 70 ميجا في 2024.

وأضاف أن رفع متوسط سرعة الإنترنت أدى إلى زيادة جودة دقة الفيديوهات بشكل كبير وسرعة انتهاء الباقات، موضحا أن 90% من الفيديوهات تعرض حاليا بجودة عالية جدًا.

ونوه أن عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت في المنزل الواحد ازداد بشكل كبير، فبعد أن كان الهاتف هو الجهاز الوحيد المتصل في المنزل أصبحت الآن التلفزيونات والأجهزة الأخرى متصلة أيضا بالأنترنت، مشيرا إلى أن «كل الأجهزة المتصلة تسحب من الباقة وتجعلها تنتهي بسرعة».

ولفت إلى ارتفاع معدل الاستهلاك السنوي لباقات الإنترنت بنسبة 74% للموبايل و29% للإنترنت الأرضي، قائلا إن زيادة الاستهلاك تجعل الباقة تنتهي سريعا.

ونصح المستخدمين بمراقبة استهلاكهم من خلال تطبيقات الشركات المخصصة لذلك.

وأعلن أن خدمات شبكات الجيل الخامس ستطلق تجاريا لجميع المواطنين خلال الربع الأول من العام الحالي.