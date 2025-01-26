وزير الخارجية الإيراني في زيارة لأفغانستان: علاقتنا الاقتصادية في مستوى جيد للغاية

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زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، العاصمه الافغانستانيه كابول، مؤكده عمق العلاقه بين ايران وافغانستان.

وقال عراقجي في بيان صحفي على هامش الزياره إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مستوى جيد للغاية، وهناك امل في أن تتطور خلال هذه الفترةـ حسب وكالة ارنا الإيرانية.

وخلال زيارته كابول عاصمة أفغانستان على رأس وفدا سياسيا واقتصاديا، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وزير خارجية أفغانستان بالوكالة "أمير خان متقي.

وقال عراقجي خلال اللقاء، إن إيران وأفغانستان دولتان صديقتان وشقيقتان، إنهما تتمتعان بروابط تاريخية وثقافية عميقة للغاية، مشيراً إلى إنه لطالما كانت لدينا علاقات جيدة عبر التاريخ.

وأضاف: إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مستوى جيد للغاية، وآمل أن تساهم الزيارة في توسيع العلاقات بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين والشعبين، وسيتم تعزيز العلاقات الثقافية وتوسيعها يوما بعد يوم.

وأضاف أمير خان متقي: إن إيران وأفغانستان دولتان مسلمتان متجاورتان وتتقاسمان دائما أفراح وأحزان بعضهما البعض، ونأمل أن تكون زيارة وزير الخارجية الإيراني مثمرة.