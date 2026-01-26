سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حجب بث قناتي "الجزيرة" القطرية و"الميادين" اللبنانية.

وقال وزير الاتصالات داخل الاحتلال شلومو قرعي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية مساء الأحد: "بداية من اليوم، سيتم حجب الجزيرة والميادين في إسرائيل على موقعيهما الإلكترونيين وعلى شاشات التلفزيون ويوتيوب".

وأضاف: "كما يمكن، وفقا لتقدير وزير الدفاع، حجب بثهما عبر الأقمار الصناعية".

و"بفضل القانون المعدّل، الذي قاده زميلَيّ عضو الكنيست أرييل كيلنر وزفيكا فوغل، تم حجب الجزيرة بشكل شبه كامل"، بحسب قرعي.

وتابع: "وافق رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو والحكومة اليوم (أمس الأحد) على أوامر حجب الجزيرة والميادين".

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية الاثنين، فإن قرار الاحتلال الإسرائيلي يسري لمدة 90 يوما.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تُوسّع نطاق القيود المفروضة منذ أكثر من عامين مع سنّ ما يُسمى بـ"قانون الجزيرة"، الذي يحظر بثّ الشبكتين التلفزيونيتين داخل إسرائيل.

وأضافت: "في الشهر الماضي، وافق الكنيست على تعديل يسمح لوزير الاتصالات بإغلاق المنافذ الإعلامية الأجنبية بغض النظر عن إعلان حالة الطوارئ".

و"بموجب القانون، إذا اقتنع رئيس الوزراء، بناء على تقييمات أمنية متخصصة، بأن جهة بث أجنبية تُلحق الضرر بأمن الدولة، يجوز لوزير الاتصالات إصدار أوامر باتخاذ إجراءات ريثما يُقرّها مجلس الوزراء"، بحسب الصحيفة.

ولفتت إلى أن هذه "الإجراءات تشمل وقف بثّ الجهة المُقدّمة للخدمة، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة معداتها، وإيقاف موقعها الإلكتروني".

وفي نوفمبر 2023، حظرت إسرائيل عمل قناة "الميادين" اللبنانية، التابعة لـ"حزب الله"، في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبدأت إسرائيل في مايو 2024، منع قناة "الجزيرة" من العمل، وجرى تمديد القرار منذ ذلك الحين، على خلفية تغطيتها لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.