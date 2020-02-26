مهرجان الأقصر يرفع شعار «سينما إفريقية من كل الدنيا» فى نسخته التاسعة

• 15 فيلما «عرض أول».. 7 أفلام لمخرجين من خارج القارة

• الاحتفال بمئوية فريد شوقى بمعرض لـ«أفيشات» أفلامه



بدأ العد التنازلى لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمقرر إقامتها فى الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسينى، وحضور خاص للفنان محمود حميدة، كرئيس شرفى للمهرجان.

وتشهد الدورة التى تحمل اسم الفنان الكبير فريد شوقى احتفالية خاصة بمناسبة مئوية «ملك الترسو»، حيث يقام معرض رئيسى عن أفلام الفنان الكبير فريد شوقى وأعماله من أرشيف المصور الكبير محمد بكر، وذلك تحت إشراف الدكتور حسين بكر، وكذلك يعرض فيلمان لوحش الشاشة هما «السقا مات» إخراج صلاح ابو سيف، و«الغول» للمخرج الكبير سمير سيف، الذى يحتفى به المهرجان ايضا تقديرا لمشواره الفنى، وذلك ضمن مجموعة من السينمائيين الأفارقة الذين رحلوا عن عالمنا هذا العام.

تشهد الدورة التاسعة مشاركة حوالى 90 فيلما ابدعتها السينما الإفريقية، منها 15 فيلما تعرض كعرض اول بالأقصر، إضافة إلى 7 أفلام لمخرجين فى المهجر، وذلك ضمن المسابقة الجديدة التى أضيفت هذا العام، والتى تقام تحت عنوان «أفلام الديسابورا» لتفتح الباب أمام التعرف على تجارب مخرجين أفارقة يعملون فى أوروبا وأمريكا، وليتحول شعار المهرجان هذا العام إلى «سينما إفريقية من كل الدنيا».

وتضم لجنة تحكيم مسابقة «الديسابورا» الكاتبة الهندية أنجالى برابهو، والناقد الجنوب إفريقى بيتر رورفيك، والمخرجة الأردنية سوسن دروزة، والناقد المصرى سعد القرش، والمخرج مويزيه نجانجورا من الكونغو، وأخير لجنة تحكيم «الفبريسى» تضم كلا من الناقد التونسى لطفى بن خليفة، والناقدة السويدية إيفا أف جاييرستام والناقد المصرى محمد طارق.

فيما يتنافس على جوائز مسابقة الافلام الروائية الطويلة 11 فيلما، منها فيلم مصرى، هو «قابل للكسر» للمخرج أحمد رشوان، وتشكلت لجنة من المخرج البوركينى جاستون كابوريه، والفنانة النيجيرية السنغالية ميمونه نداى، والمخرج المغربى سعد الشرايبى، والناقد النيجيرى ستيف أيوريندى، والفنان المصرى مصطفى شعبان، والذى يكرمه المهرجان فى دورته الحالية، فيما تم اختيار فيلم «صندوق الدنيا» للمخرج عماد البهات مخرج ليكون فيلم الافتتاح الدورة التاسعة.

ويشارك فى مسابقة الأعمال التسجيلية الطويلة 8 أفلام، وتضم لجنة التحكيم كلا من المخرج السودانى أمجد أبوالعلا، والناقد المصرى عصام زكريا، والمخرج التونسى مختار العجيمى، والمخرج الكينى بيتر وانجوجى جيتاو، والناقد السنغالى تيرنو ابراهيما ديا.

بينما تشهد مسابقة الافلام القصير 16 فيلما منها عملان من مصر هما «عن الطلاق» لمخرجة كوثر مختار يوسف، وفيلم «حبيب» تاليف وإخراج شادى فؤاد، وبطولة سيد رجب وسلوى محمد على، وتضم لجنة التحكيم المخرج المصرى أحمد فوزى صالح، والمخرجة المغربية اسماء المدير والمنتج والمخرج المصرى مارك لطفى، والمخرج الكينى جيتونجا «توش« ديفيد»، والممثل الموريتانى سالم دندو.

ويعرض المهرجان فى قسم خاص قسم خارج المسابقة 8 أفلام جديرة بالمشاهدة، ومنها الفيلم المصرى «هذه ليلتى» للمخرج يوسف نعمان، وقسم للعروض الخاصة، والذى يشهد عرض فيلم «الفارس والأميرة» إخراج بشير الديك، وفيلم «لما بنتولد» إخراج تامر عزت وفيلم «ستموت فى العشرين» للمخرج أمجد أبوالعلا.

فيما تتضمن فعاليات المهرجان بانوراما للأفلام المصرية القصيرة، وعرض 3 أفلام كينية فى إطار تكريم السينما الكينية هذا العام بالمهرجان.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والشباب والخارجية وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية، وبرعاية من أحد البنوك الوطنية المصرية.