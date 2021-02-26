ابنة يوسف شعبان تستنكر شائعة وفاة والدها: حالته مستقرة

طمأنت زينب، ابنة الفنان يوسف شعبان، جمهور والدها على صحته، قائلة إن حالة الفنان مستقرة على العلاج.

واستنكرت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، الأخبار المتداولة حول وفاة والدها، معقبة: «بيجيلنا ناس بيقولولنا كلام مش طبيعي».

وطالبت بتوقف الشائعات حول وفاة والدها، لأنها تؤثر على حالة الأسرة النفسية، ذاكرة أنها تواجه كلامًا غير صحيح لا تريد سماعه عن والدها.

وأوضحت أن والدها لا يخضع للعلاج بجهاز التنفس الصناعي كما أثار البعض، مضيفة أنه موجود على جهاز لضخ الأكسجين، ويستكمل علاج كورونا في مستشفى عزل.

ونُقل الفنان يوسف شعبان، إلى مستشفى العجوزة؛ لتعرضه لأزمة صحية إثر إصابته بكورونا منذ 3 أيام، ويخضع الفنان الكبير حاليًا للرعاية المركزة، وتم وضعه على جهاز لضخ الأكسجين.