أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يصل 3327858 شخصا حتى اليوم،

وذكر بيان للصحة المغربية بان167379 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية مضية بان 96437 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر ان المغرب قد تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية امس عن إجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 إلى 18 عاما و لمسؤلين الإدارين والتربوين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس “كورونا” قبل خروج الوضع عن السيطرة.

وكانت وزارة الصحة المغربية اعلنت عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 الى 64 سنة فى اطار توسيع دائرة التلقيح.