 أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 148 ألفا و130 جنديا منذ بدء العملية العسكرية - بوابة الشروق
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أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 148 ألفا و130 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:52 ص | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:52 ص
أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 148 ألفا و130 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و381 دبابة و6 آلاف و615 من المركبات المدرعة و2380 من النظم المدفعية و475 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و247 من أنظمة الدفاع الجوي و299 طائرة و288 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و242 من المركبات وخزانات وقود و2037 طائرة بدون طيار".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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