 رئيس الحكومة العراقية: تجاوزنا المحنة ونمضي بقوة نحو عراق مستقل وموحد ومزدهر - بوابة الشروق
الأحد 26 فبراير 2023 4:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

رئيس الحكومة العراقية: تجاوزنا المحنة ونمضي بقوة نحو عراق مستقل وموحد ومزدهر

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 4:02 ص | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 4:02 ص

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده تجاوزت المحنة وهي ماضية بقوة نحو "عراق مستقل ومستقر وموحّد ومزدهر".
وأضاف السوداني - في بيان نشرته قناة /السومرية نيوز/ العراقي اليوم /السبت/ - إن "رئيس مجلس الوزراء استضاف، الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، وأقام مأدبة عشاء على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر الذي تحتضنه العاصمة بغداد".
وعبّر السوداني عن ترحيبه بالوفود المشاركة، مجدداً توجّه العراق نحو عقد الشراكات التنموية البنّاءة، طويلة الأمد مع الاشقاء، من أجل مواجهة التحديات؛ بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك