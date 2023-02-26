رئيس الحكومة العراقية: تجاوزنا المحنة ونمضي بقوة نحو عراق مستقل وموحد ومزدهر

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده تجاوزت المحنة وهي ماضية بقوة نحو "عراق مستقل ومستقر وموحّد ومزدهر".

وأضاف السوداني - في بيان نشرته قناة /السومرية نيوز/ العراقي اليوم /السبت/ - إن "رئيس مجلس الوزراء استضاف، الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، وأقام مأدبة عشاء على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر الذي تحتضنه العاصمة بغداد".

وعبّر السوداني عن ترحيبه بالوفود المشاركة، مجدداً توجّه العراق نحو عقد الشراكات التنموية البنّاءة، طويلة الأمد مع الاشقاء، من أجل مواجهة التحديات؛ بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة.