أردوغان: تركيا قدمت للعالم درسا في حقوق الإنسان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا أعطت للعالم درسًا في حقوق الإنسان من خلال جهودها التي تركز على السلام والعدالة في مناطق شهدت نزاعات دموية مثل غزة وسوريا والصومال وليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين عقب اجتماع دوري لأعضاء الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "عندما نراجع الصراعات في منطقتنا، نرى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دُس تحت الأقدام، وكان الحق في الحياة أبرز ما تم تجاهله".

وتابع قائلاً: "جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة طوال عامين أمام العالم، تُعد أوضح دليل على انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".