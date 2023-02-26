موناكو يسقط بثلاثية أمام نيس ويفرط في وصافة الدوري الفرنسي

أضاع موناكو فرصة التقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم – ولو بصورة مؤقتة – عقب خسارته القاسية صفر / 3 أمام ضيفه نيس، اليوم الأحد، في المرحلة الـ25 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أوكسير على مضيفه لوريان 1 / صفر، ورين على مضيفه نانت بنفس النتيجة، وريمس على ضيفه تولوز 3 / صفر، وأجاكسيو على ضيفه تروا 2 / 1، في حين تعادل كليرمون مع ضيفه ستراسبورج 1 / 1.

وبقي موناكو في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين خلف أولمبيك مارسيليا، صاحب المركز الثاني، الذي يواجه باريس سان جيرمان (المتصدر) برصيد 57 نقطة في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد نيس، الذي حقق فوزه الخامس مقابل تعادل وحيد في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، إلى 41 نقطة في المركز السابع.

وتقمص تيريم موفي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لمصلحة نيس في الدقيقتين الثامنة و26 على الترتيب، فيما تكفل كيفرين تورام بإحراز الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 43.

وواصل أوكسير هروبه من مراكز الهبوط في البطولة، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 1 / صفر من ملعب مضيفه لوريان، في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد أوكسير، الذي حقق فوزه الخامس في البطولة خلال الموسم الحالي والثاني على التوالي، إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر، في حين تجمد رصيد لوريان، الذي حقق انتصارا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، عند 39 نقطة في المركز الثامن.

ويدين أوكسير بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه الملجاشي ريان رافيلوسون، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57، ليواصل الفريق بذلك حفاظه على سجله خاليا من الهزائم في المسابقة للمباراة الرابعة على التوالي.