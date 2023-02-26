أعلنت توجو استضافة منتدى الشمول المالي الإفريقي والتكنولوجيا المالية، بعد غد الثلاثاء، في خطوة تستهدف إنعاش ونشر التقنيات التكنولوجية المالية في البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية.

وأوضح بيان رئاسة الوزراء التوجولية أن العديد من الجهات الفاعلة من القطاعين الخاص والعام تشارك في المنتدى، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين ومصدرو العملات الرقمية ووزارات الاقتصاد والاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن المنتدى ينظم ندوات وعروضًا للدراسات والتدريب وورش عمل، كما سيتم إطلاق مبادرات لنشر الشمول المالي ونفاذ الخدمات المالية إلى قطاع أكبر من السكان في البلدان الناطقة بالفرنسية.

وأكد أن اختيار توجو لاستضافة المنتدى يأتي في إطار تجمع شركات التكنولوجيا المالية من العديد من البلدان الإفريقية، وتمكينها من مشاركة خبراتها نحو بناء التآزر وتعزيز الديناميكية المحلية، كما أن توجو خطت نحو الشمول المالي وتعد الدولة الوحيدة في إفريقيا الفرنكوفونية التي لديها وزارة للشمول المالي.