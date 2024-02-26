الجامعة العربية تشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة العرب

شاركت جامعة الدول العربية في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة العرب الذي عقد أمس على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد في أبوظبي.

وترأس أعمال المؤتمر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالسعودية (منسق المجموعة العربية).

كما ألقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة في أعمال الاجتماع، وأكد على دعم الإمارات للدول العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

وألقت رئيس منظمة التجارة العالمية كلمة عبرت فيها عن سعادتها للمشاركة في أعمال الاجتماع وأكدت على دعمها الكامل للدول العربية في منظمة التجارة العالمية.

كما ألقى السفير خليل إبراهيم الزوادي، كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الاجتماع نيابة عن الأمين العام، شكر فيها السعودية التي تتولى التنسيق للمجموعة العربية في إطار منظمة التجارة العالمية، وكذلك الإمارات المستضيفة للحدث.

وأشار إلى أهمية الاجتماع لتوحيد الرؤى العربية في كافة الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وأشار إلى جهود الدول العربية في دعم طلب جامعة الدول العربية في الحصول على صفة مراقب لدى المنظمة.

كما هنأ جمهورية جزر القمر على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لتصبح الدولة العربية الثالثة عشر المنضمة إلى المنظمة.

من جهته، أكد المهندس هاني سبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على أهمية البعد التنموي للتجارة ومحورية ملف التجارة الزراعية وكذلك أهمية العمل على تنسيق المواقف العربية في منظمة التجارة العالمية في موضوعات ذات العلاقة بالتجارة، كما أشار إلى الدراسة المعدة لانضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية.

كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية و­وزراء التجارة العرب المشاركين في الاجتماع على أهمية البيان الوزاري في توحيد الرؤى العربية في المفاوضات التجارية بالمنظمة، وأن البيان قد جاء شاملاً لكافة الموضوعات المعروضة على أجندة المؤتمر كما تم على الإشارة إلى التكامل الاقتصادي العربي وأهمية تعميق أواصر التعاون والتنسيق في كافة الملفات ذات العلاقة بالتجارة بهدف الارتقاء بمستويات التبادل التجاري العربي البيني.