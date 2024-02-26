فيجو: أتمنى رؤية مبابي بقميص ريال مدريد

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تحدث البرتغالي لويس فيجو لاعب ريال مدريد السابق، إنه يتمنى رؤية الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بقميص النادي الملكي.

وقال فيجو في مؤتمر في مدريد لجوائز لاوريوس: «ستروقني رؤية مبابي بالطبع. أنا مشجع لريال مدريد، لهذا أتمنى الأفضل للنادي وأن يضم الأفضل على مستوى العالم».

وواصل: «لقد أعلن أنه سيرحل عن باريس سان جيرمان وسنرى ما سيحدث لاحقا».

وعلق فيجو من ناحية أخرى على جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد المرشح لجائزة لاوريوس لأفضل لاعب صاعد في العام، وأثنى عليه.

وقال: «بيلينجهام مستواه رائع يقدم موهبته كلها ومهاراته، التأقلم وأنت صغير هكذا مع ريال مدريد في ظل الضغط يعد شيئا رائعا».

واختتم: «أعرف الصعوبات التي يتطلبها الانتقال إلى ناد كبير».