 الفيلم الأردني المصري سكون يفوز بتنويه خاص في مسابقة أجيال بمهرجان برلين السينمائي - بوابة الشروق
الإثنين 26 فبراير 2024 3:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الفيلم الأردني المصري سكون يفوز بتنويه خاص في مسابقة أجيال بمهرجان برلين السينمائي

الفيلم الأردني المصري سكون
الفيلم الأردني المصري سكون

نشر في: الإثنين 26 فبراير 2024 - 3:34 م | آخر تحديث: الإثنين 26 فبراير 2024 - 3:34 م

فاز الفيلم الأردني المصري "سكون"، بتنويه خاص في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان برلين السينمائي والمعروفة باسم "أجيال".

وحصد الفيلم، رد فعل إيجابي مع عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

والفيلم من إخراج الأردنية دينا ناصر وإنتاجها مشترك بين المنتجة بتول إبراهيم مع مارك لطفي وعمار جلال من مصر.

والفيلم هو أول تعاون أردني مصري في السينما القصيرة منذ سنوات، ويعتبر أول فيلم روائي للمخرجة دينا ناصر بعد نجاح فيلمها الوثائقي الطويل "أرواح صغيرة"، والذي حصد العديد من الجوائز، وشارك في الكثير من المهرجانات الدولية والعربية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك