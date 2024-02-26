تراجع أسعار النفط في مستهل أسبوع التداول الجديد

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، تعاملات الأسبوع الجديد، بتراجع جديد اليوم الاثنين، في حين يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة بشأن آفاق الطلب العالمي والتوازنات خلال مارس المقبل وما بعده.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت الخام القياسي للنفط العالمي تراجع نحو 81 دولارا للبرميل بعد تراجعه بأكثر من 2% خلال الأسبوع الماضي، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو 76 دولارا للبرميل.

وتتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى المؤتمر الدولي للطاقة الذي تستضيفه لندن باسم "أسبوع الطاقة الدولية في لندن"، إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية والتي ستؤثر بدرجة كبيرة على قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي التي تؤثر على نشاط الاقتصاد بشكل عام، وبالتالي الطلب على الطاقة.

وفي باقي الأسواق استمرت قوة الدولار الأمريكي مع تراجع أسعار أغلب المعادن بما في ذلك النحاس إلى جانب تراجع الدولار.

في الوقت نفسه استمرت حركة أسعار النفط داخل نطاق ضيق يبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تدفع التوترات في الشرق الأوسط وخفض إنتاج دول أوبك بلس من النفط الأسعار إلى الارتفاع، في حين أن تباطؤ الاقتصاد العالمي وبخاصة اقتصاد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم يدفع الأسعار إلى التراجع.

وبحلول الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام برنت بنسبة 4ر0% إلى 29ر81 دولارا للبرميل تسليم أبريل المقبل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5ر0% إلى 11ر76 دولارا للبرميل تسليم أبريل المقبل.