شولتس يعرب عن تمسكه بمقولة: يجب منع بوتين من الفوز بالحرب

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه لا يزال يرفض تبني مقولة إن على أوكرانيا أن تفوز بالحرب ضد روسيا.

وخلال مؤتمر لرئاسة تحرير وكالة (د.ب.أ)، قال شولتس اليوم الاثنين: "لا أزال متمسكا باللغة التي اخترتها، وهي يجب منع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أو منع روسيا من الفوز بهذه الحرب".

كان شولتس صوت كعضو في البرلمان الألماني يوم الخميس الماضي في تصويت بالاسم لصالح مذكرة مقدمة من كتل أحزاب الائتلاف الحاكم جاء فيها: "من الضروري من أجل السلام في أوروبا وما وراءها أن تفوز أوكرانيا في هذه المعركة الدفاعية".

ومع ذلك، فإنه لا يزال يرفض تبني هذه الصيغة إذ إنه منذ بداية الحرب، كان يكتفي بالقول عندما يُسأل عن ذلك، إن روسيا لا ينبغي أن تكسب الحرب.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن هناك الآن موقفا يتعين فيه تحقيق هذا الأمر بحيث تصبح أوكرانيا قادرة على أن تدافع عن استقلالها وسلامة أراضيها وسيادتها كدولة وبحيث لا يكون هناك سلام يمليه الروس، مشيرا إلى أن هذا الأمر "له متطلبات كثيرة جدا".

وأردف: "هذا يتطلب دعما هائلا للغاية، وهذا بالضبط ما نقوم على تنظيمه، ولا نزال نحظى بتأييد كبير من جانب المواطنين في بلادنا فيما يتعلق بهذا الدعم".

يشار إلى أن ألمانيا، تأتي بعد الولايات المتحدة، كأكبر داعم عسكريا واقتصاديا لأوكرانيا في تصديها للغزو الروسي .

ووصلت قيمة الأسلحة التي وردتها ألمانيا إلى أوكرانيا بالفعل أو تعهدت بتوريدها إلى 28 مليار يورو .