ريال مدريد يهزم إشبيلية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بالفوز 1-0 على حساب ضيفه إشبيلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة «لاليجا».

ويددين ريال مدريد بفوزه في مباراة اليوم، للاعبه المخضرم لوكا مودريتش الذي وقع على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81، وبعد 5 دقائق فقط من مشاركته بديلًا، بعدما استغل كرة مرتدة من دفاعات إشبيلية على حدود منطقة الجزاء سددها بدقة كبيرة أقصي يسار أورجان نايلاند، حارس مرمى إشبيلة.

وشهدت المباراة إلغاء هدف مبكر لصالح ريال مدريد في الدقيقة 10، سجله لوكاس فاسكيز، ورفضته تقنية حكم الفيديو المساعد بدعوى وجود خطأ ضد ناتشو فيرنانديز في بداية الهجمة.

وحقق ريال مدريد الفوز في مباراة اليوم ليقطع خطوة جديدة في رحلة استعادة لقب الدوري الإسباني، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام رايو فاليكانو، فيما تعادل إشبيلة كذلك أمام فالنسيا.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 65 في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق 8 نقاط عن برشلونة أقرب منافسيه، قبل 12 جولة من نهاية المسابقة، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 24 في المركز الخامس عشر، بفارق 6 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط.