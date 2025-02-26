أمريكا: الإبلاغ عن أول حالة وفاة بسبب الحصبة في تفشي للمرض غرب تكساس

توفي شخص بالمستشفى في غرب تكساس متأثرا بإصابته بالحصبة في غرب تكساس، وهي أول حالة وفاة في انتشار للمرض بدأ في أواخر الشهر الماضي.

وأكدت المتحدثة باسم مدينة لوباك، لورين آدامز، حدوث الوفاة اليوم الأربعاء. ولم يتضح عمر المريض الذي توفي خلال الليل.

ولم يرد مستشفى كوفينانت للأطفال في لوباك على الفور على طلب للتعليق.

وكانت إدارة الصحة في ولاية تكساس قد أفادت، أمس الثلاثاء، أن انتشار حالات الإصابة بمرض الحصبة في المناطق الريفية بغرب تكساس قد ارتفع إلى 124 حالة عبر تسع مقاطعات. وتم أيضا تسجيل تسع حالات أخرى في شرقي نيو مكسيكو.