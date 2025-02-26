ترامب: أوكرانيا يمكن أن تنسى الانضمام لحلف الأطلسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوكرانيا "يمكن أن تنسى" مسألة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك فيما يستعد لاستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض بعد غد الجمعة.

وقال ترامب أيضا، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في التحدث قريبا وجها لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سعيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي بدأت عندما غزتها موسكو في فبراير 2022.

ورفض الرئيس الجمهوري الخوض في تفاصيل عن التنازلات التي سيطلبها من الجانبين، لكنه شدد على موقف إدارته بأن طموح أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، التحالف العسكري الغربي، غير قابل للتنفيذ.

قال ترامب: "الناتو، يمكنكم نسيانه، وأعتقد أن هذا ربما كان السبب وراء بدء الأمر برمته".