ترامب يهدد بمقاضاة صحفيين ووسائل إعلام يستعينون بمصادر مجهولة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمقاضاة صحفيين ووسائل إعلام يستندون في أخبارهم وتقاريرهم إلى مصادر «مجهولة» أو «غير رسمية».

وقال في تدوينة عبر منصته «تروث سوشيال»، اليوم الأربعاء، إن القصص المزيفة عادة ما تحوي اقتباسات لمصادر مجهولة وغير رسمية.

وأشار إلى اعتزامه مقاضاة المؤلفين والناشرين والصحفيين ووسائل الإعلام؛ لمعرفة ما إذا كانت هذه «المصادر المجهولة» موجودة أم لا.

وشدد على أن «كل من ينشر قصصًا مختلقة للتشهير سيدفع ثمنًا باهظًا نظير كذبه الصارخ»، مختتمًا: «سأفعل ذلك كخدمة لبلدنا.. من يدري، ربما نصدر قانونًا جديدًا ولطيفًا!!».

واعتاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يطلق مصطلح «الأخبار الزائفة»، كلما دخل في مواجهة مع وسائل الإعلام الناقدة له.

وخلال حملته الانتخابية، اتهم ترامب شبكات مثل «سي إن إن» و«نيويورك تايمز» بتقديم تغطية إعلامية منحازة، تهدف لتشويه صورته والإضرار بمسيرته السياسية.

ويصف ترامب، المعروف بنقده اللاذع للإعلام، صحفيي هذه الوسائل بأنهم «مروجون للأخبار الكاذبة»، معتبرًا أن تركيزهم على الجوانب السلبية في سياساته ينطوي على محاولات لتدميره سياسيًا.