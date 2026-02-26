محافظ القاهرة يشيد بجهود جامعة الأزهر في تنظيم الإفطار الجماعي للطلاب

بدأت فعاليات الإفطار الجماعي الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر حلمي، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث مدير مركز التميز الدولي، وامحمد عبد الخالق، الأمين العام للجامعة، والدكتور أحمد كشك، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأسامة توفيق، رئيس إدارة المدن الجامعية المركزية، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة التغذية بالمدن الجامعية.

وأشاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بجهود جامعة الأزهر، في تنظيم حفل إفطار جماعي للطلاب خلال شهر رمضان مما يعزز قيم التعاون والترابط والتكافل بين الطلاب وبعضهم البعض.

كما أشاد محافظ القاهرة بنزل الشباب ودار الضيافة بجامعة الأزهر التي تعكس حرص الجامعة على توفير أماكن استضافة مناسبة لأبنائها ولغير أبنائها مما يعزز رؤية الجامعة وتوجهها في جميع المجالات.

يذكر أن وجبات الإفطار الجماعي يتم إعدادها وتجهيزها بالتعاون مع الإدارة المركزية للمدن الجامعية بما يضمن تقديم خدمة متميزة تليق بطلاب الأزهر.

ويأتي تنظيم الإفطار الجامعي في إطار حرص الإدارة العامة لرعاية الطلاب على تعزيز روح الأسرة الواحدة بين الطلاب، وترسيخ قيم التآخي والترابط بين أبناء الجامعة وقياداتها، في أجواء تسودها الألفة والتعاون.